В Нижнекамске горел частный склад резины

СЕГОДНЯ 10:40 2019-05-03T10:40:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Минувшим вечером в Нижнекамске произошел пожар. Примерно в 21:32 в службу спасения поступил звонок, очевидцы рассказали, что на частном складе тлеет резина.

К моменту приезда пожарных тление резины распространилось на площади в 50 квадратных метров. По данным пожарных, жилых домов рядом с очагом пожара не было, так что опасности для жителей города возгорание не представляло.

В итоге пожарные спокойно справились с огнем. Пожар окончательно устранили спустя час после вызова. Погибших и пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU