2019-05-03T10:40:40+03:00
Происшествия

В Нижнекамске горел частный склад резины

В ходе возгорания никто не пострадал
Владимир КРУПСКИЙ
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Возгорание потушили спустя час.Возгорание потушили спустя час.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Минувшим вечером в Нижнекамске произошел пожар. Примерно в 21:32 в службу спасения поступил звонок, очевидцы рассказали, что на частном складе тлеет резина.

К моменту приезда пожарных тление резины распространилось на площади в 50 квадратных метров. По данным пожарных, жилых домов рядом с очагом пожара не было, так что опасности для жителей города возгорание не представляло.

В итоге пожарные спокойно справились с огнем. Пожар окончательно устранили спустя час после вызова. Погибших и пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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