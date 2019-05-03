В Нижнекамске горел частный склад резины
В ходе возгорания никто не пострадал
Возгорание потушили спустя час.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Минувшим вечером в Нижнекамске произошел пожар. Примерно в 21:32 в службу спасения поступил звонок, очевидцы рассказали, что на частном складе тлеет резина.
К моменту приезда пожарных тление резины распространилось на площади в 50 квадратных метров. По данным пожарных, жилых домов рядом с очагом пожара не было, так что опасности для жителей города возгорание не представляло.
В итоге пожарные спокойно справились с огнем. Пожар окончательно устранили спустя час после вызова. Погибших и пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU