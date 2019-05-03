Что это было, "Зенит"?: Казанские волейболисты с треском провалили первый матч финальной серии чемпионата России

СЕГОДНЯ 07:19 2019-05-03T07:19:48+03:00

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Кемеровский "Кузбасс" в этом сезоне - главное открытие чемпионата. Подопечные главного тренера сборной России Туомаса Самелвуо сперва стали вторыми в ходе регулярного чемпионата, а в четветьфинале и полуфинале играючи расправились с московским "Динамо" и питерским "Зенитом".

Однако представить, что коллекцию скальпов кемеровского клуба пополнит и "Зенит" казанский было как-то сложно. Однако было ясно, что легко главному фавориту чемпионата страны не будет.

Так и получилось. В первой партии на площадке шла равная борьба, победитель сета определился лишь в концовке. Фортуна была на стороне гостей - 27:25.

Во второй партии сперва вперед рванул "Кузбасс" - 4:1, но казанцы смогли не только сравнять счет, но и вырваться вперед - 13:8. Впрочем, кемеровчане смогли также восстановить равновесие, а в концовке и вырвать победу - 25:21.

Третий сет прошел в равной борьбе, но удача в тот вечер явно была не на стороне "Зенита". 25:22 в сете и 3:0 в матче - победа "Кузбасса". Кемеровчане повели в серии 1:0. Второй поединок состоится сегодня.

ИСТОЧНИК KP.RU