Прокуратура Новочебоксарска через суд пытается установить светофор на дороге, где произошло уже два смертельных наезда на пешеходов

СЕГОДНЯ 18:48 2019-05-02T18:48:14+03:00

Одной из причин этих аварий стало именно отсутствие светофора Фото: Аца КОШТЭ

Речь идет о нерегулируемом на данный момент пешеходном переходе, расположенном возле дома 25 по улице Советская

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Прокуратура Новочебоксарска направило в суд заявление об установке светофора на нерегулируемом на данный момент пешеходном переходе, расположенном возле дома 25 по улице Советская. Причиной таких мер стало два ДТП со смертельным исходом.

- Установлено, что на нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном возле дома 25 по ул. Советская г. Новочебоксарска, в период с сентября по декабрь 2018 года произошло 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибло 2 пешехода, - сообщает пресс-служба ведомства.

Одной из причин этих аварий стало именно отсутствие светофора.

ИСТОЧНИК KP.RU