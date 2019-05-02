Прокуратура Новочебоксарска через суд пытается установить светофор на дороге, где произошло уже два смертельных наезда на пешеходов
Речь идет о нерегулируемом на данный момент пешеходном переходе, расположенном возле дома 25 по улице Советская
Одной из причин этих аварий стало именно отсутствие светофораФото: Аца КОШТЭ
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Прокуратура Новочебоксарска направило в суд заявление об установке светофора на нерегулируемом на данный момент пешеходном переходе, расположенном возле дома 25 по улице Советская. Причиной таких мер стало два ДТП со смертельным исходом.
- Установлено, что на нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном возле дома 25 по ул. Советская г. Новочебоксарска, в период с сентября по декабрь 2018 года произошло 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибло 2 пешехода, - сообщает пресс-служба ведомства.
Одной из причин этих аварий стало именно отсутствие светофора.
ИСТОЧНИК KP.RU