На тротуарах по улице Карла Маркса в Чебоксарах асфальт поменяют плиткой за 15,6 миллионов рублей

2 Май 19:47 2019-05-02T19:47:24+03:00

Речь идет о нечетной стороне от улицы Дзержинского до улицы Воробьевых и о четной от Маркса, 36 до улицы Воробьевых

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Из бюджета Чебоксар будет выделено более 15,6 миллионов рублей на ремонт тротуара по улице Карла Маркса. Асфальт на двух участках дороги заменят плиткой. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок в среду, 2 мая.

Согласно техническому заданию, работы будут проведены на нечетной стороне от улицы Дзержинского до улицы композиторов Воробьевых и на четной от здания мэрии по адресу Карла Маркса, 36 до улицы композиторов Воробьевых.

Аукцион пройдет 23 мая. Отмечается, что его победитель должен будет выполнить все работы в течение двух месяцев текущего года: нечетную сторону до 22 июня, четную — с 25 июня по 1 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU