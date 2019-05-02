На тротуарах по улице Карла Маркса в Чебоксарах асфальт поменяют плиткой за 15,6 миллионов рублей
Из бюджета Чебоксар будет выделено более 15,6 миллионов рублей на ремонт тротуара по улице Карла Маркса. Асфальт на двух участках дороги заменят плиткой. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок в среду, 2 мая.
Согласно техническому заданию, работы будут проведены на нечетной стороне от улицы Дзержинского до улицы композиторов Воробьевых и на четной от здания мэрии по адресу Карла Маркса, 36 до улицы композиторов Воробьевых.
Аукцион пройдет 23 мая. Отмечается, что его победитель должен будет выполнить все работы в течение двух месяцев текущего года: нечетную сторону до 22 июня, четную — с 25 июня по 1 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU