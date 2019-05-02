В январе-феврале 2019 года в Чувашии число умерших превысило число родившихся на 34,6%

СЕГОДНЯ 17:39 2019-05-02T17:39:52+03:00

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В январе-феврале 2019 года в Чувашии родились 1 851 человек. Это число на 10,2% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, когда на свет появились 2 061 человек. Вместе с тем, число умерших за первые два месяца текущего года составило 2 419 человек, сообщает Чувашстат.

Так, можно сделать вывод, что число умерших превысило число родившихся на 34,6%. Разница составила 640 человек.

Кроме того, еще на 121 жителя уменьшилось население республики из-за миграции. Однако по отношению к прошлому году эта цифра радует. В январе-феврале 2018 года миграционная убыль в регионе составила 778 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU