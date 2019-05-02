В Нижнекамске ревнивая женщина убила своего сожителя, ударив его по голове чашкой

СЕГОДНЯ 15:18 2019-05-02T15:18:13+03:00

Конфликт между ними вспыхнул после совместного распития алкоголя

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Стало известно, что в ночь на 29 апреля в Нижнекамске 46-летняя женщина на почве ревности убила своего 38-летнего сожителя. Пара выпивала, когда между ними вспыхнул конфликт. На почве ревности женщина ударила своего возлюбленного чашкой по голове. Мужчина скончался на месте.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

Сейчас в отношении задержанная находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU