В Нижнекамске ревнивая женщина убила своего сожителя, ударив его по голове чашкой
Конфликт между ними вспыхнул после совместного распития алкоголя
Фото: pixabay.com
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Стало известно, что в ночь на 29 апреля в Нижнекамске 46-летняя женщина на почве ревности убила своего 38-летнего сожителя. Пара выпивала, когда между ними вспыхнул конфликт. На почве ревности женщина ударила своего возлюбленного чашкой по голове. Мужчина скончался на месте.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - сообщает пресс-служба МВД Татарстана.
Сейчас в отношении задержанная находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU