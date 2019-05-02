В Казани с пенсионерки «сняли порчу» за 2 миллиона рублей
30 апреля в отдел полиции «Горки» в Казани с заявлением о мошенничестве обратилась 60-летняя местная жительница. Как оказалось, она отдала 2 миллиона рублей аферистам, которые представились ясновидящими.
«Ясновидящие» звонили пенсионерке на протяжении недели с 20 по 27 февраля текущего года. Неизвестные сообщали женщине, что на нее наложена порча и предлагали услуги по ее снятию. Напуганная пенсионерка поверила аферистам и перечислила на их банковские карты около 2 миллионов рублей.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество», - сообщает пресс-служба МВД Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU