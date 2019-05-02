В Чувашии более 47 тысяч жителей приняли участие в первомайских мероприятиях

СЕГОДНЯ 16:07 2019-05-02T16:07:56+03:00

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В среду, 2 мая, по всей России состоялись празднования Дня Весны и Труда. Чувашия не стала исключением. Во всех районах и городах республики в праздничных мероприятиях приняли участие более 47 тысяч местных жителей.

В этот день в Чебоксарах состоялось традиционное первомайское шествие. По маршруту движения колонн работали интерактивные тематические площадки и выступали творческие коллективы. В демонстрации принял участие и глава Чувашии Михаил Игнатьев. В общей колонне с ним прошли депутат Государственной Думы Леонид Черкесов, члены Кабмина Чувашии, депутаты Госсовета республики и Чебоксарского городского Собрания, представители профсоюзов, трудовых коллективов, учебных заведений и общественных движений.

По предварительным данным, в Чебоксарах в праздничном шествии приняли участие около 37 тысяч человек, сообщает официальный портал органов власти Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU