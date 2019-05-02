В Чебоксарах загорелись дома на улице Прибрежной

СЕГОДНЯ 12:40 2019-05-02T12:42:34+03:00

На месте уже работают пожарные и "скорая"

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Стало известно, что в Чебоксарах на улице Прибрежной загорелись три дома. По информации ProГород, пожар начался в четверг, 2 мая, в 11 часов утра. Очевидцы сообщают, что распространяться огню помогает ветер. Огонь полностью охватил крыши домой и один сарай.

На место уже работают три пожарные машины и «скорая». О пострадавших и причинах возгорания не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU