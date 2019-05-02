СЕГОДНЯ 13:15 2019-05-02T13:15:13+03:00

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В четверг, 2 мая, в Татарстане объявлено штормовое предупреждение по ветру. В ближайшие 1-3 часа, а также ночью 3 мая в республике ожидается сильный южный ветер порывами 20-25 м/с. Об этом жителей региона предупреждает МЧС Татарстана.

- В случае ухудшения погодных условий, находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин, так же рекомендуется держаться подальше о карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев, - сообщает пресс-служба ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU