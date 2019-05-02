В Татарстане произошло ДТП, в котором погибло два молодых человека
В среду, 1 мая, при столкновении автомобилей ВАЗ и Hyundai два человека погибли и еще пятеро получили травмы. Авария произошла примерно в 19.00 на часов на автодороге «Объезд Старого Заинска».
Известно, что водитель отечественной легковушки, двигаясь со стороны Сарманово в направлении Заинска, выехал на встречную полосу, где и столкнулся с иномаркой. В результате аварии оба автомобиля съехали в кювет.
От полученных травм на месте скончались 24-летний водитель ВАЗа и один из его пассажиров, которому было 25 лет. Еще три человека из этой машины - молодые люди 16 и 17 лет - были госпитализированы. Водитель и пассажир Hyundai Sonata получили незначительные травмы, но также обратились за медицинской помощью, сообщает пресс–служба МВД по Татарстану.
ИСТОЧНИК KP.RU
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