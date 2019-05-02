2019-05-02T12:17:34+03:00
Экономика

Средняя зарплата в Татарстане за январь-февраль выросла на 5%

Вместе с тем реальный доход жителей республики увеличился на 0,5%.
Алина ГАБДУЛИНА
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Наиболее высокой оказалась средняя зарплата работников, занятых в добыче полезных ископаемыхНаиболее высокой оказалась средняя зарплата работников, занятых в добыче полезных ископаемыхФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Стало известно, что в январе-феврале 2019 года средняя заработная плата жителей Татарстана выросла на 5%. Она достигла 34,2 тысяч рублей, сообщает Татарстанстат. Вместе с тем, реальная зарплата татарстанцев, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен на товары и услуги, увеличилась всего на 0,5%.

Отмечается, что наиболее высокой оказалась средняя зарплата работников, занятых в добыче полезных ископаемых. В январе-феврале она равнялась 53,8 тысячам рублей. Самой низкой же была средняя зарплата работающих в сельском и лесном хозяйстве, занимающихся охотой, рыболовством и рыбоводством – всего 21,1 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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