В Казани задержали водителя, который насмерть сбил 19-летнюю девушку и скрылся

СЕГОДНЯ 11:09 2019-05-02T11:50:12+03:00

Водитель автомобиля Kia Rio выехал на красный сигнал светофора и совершил наезд на двух пешеходов Фото: Лика ИСАЕВА

Также он совершил наезд на 55-летнюю женщину, которая получила телесные повреждения

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В среду, 1 мая, в 21.45 в Казани на пересечение улиц Проспект Победы и Мавлютова произошла авария. Водитель автомобиля Kia Rio выехал на красный сигнал светофора и совершил наезд на двух пешеходов. В результате наезда 19-летняя девушка скончалась на месте, а 55-летняя женщина была госпитализирована в больницу с травмами.

В результате наезда 19-летняя девушка скончалась на местеФото: Лика ИСАЕВА

Фото: Лика ИСАЕВА

Водитель иномарки скрылся с места преступление. Сотрудникам городского ГИБДД потребовалось порядка 4-х часов, чтобы определить его местоположение и задержать. Автомобиль нарушителя с характерными повреждениями от ДТП был обнаружен на стоянке по улице Баки Урманче, 8.

Авария произошла на пересечение улиц Проспект Победы и МавлютоваФото: Лика ИСАЕВА

Фото: Лика ИСАЕВА

- В отношении водителя были составлены административные материалы по ч. 2 ст. 12.27 (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием), по ч.1 ст.12.12 (проезд на запрещающий сигнал светофора), ч.1 ст. 20.25 (уклонение от исполнения административного наказания) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, - сообщил "КП-Казань" собственный источник.

ИСТОЧНИК KP.RU