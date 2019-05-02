В Казани загорелся ресторан «Пражский клуб» на проспекте Ибрагимова
Никто из работников заведения и гостей не пострадал
Оказалось, что горят жировые отложения в вентиляционной трубеФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:
В среду, 1 мая, в Казани произошел пожар в ресторане «Пражский клуб» на проспекте Ибрагимова, 89а. Сообщение о том, что с крыши ресторана идет дым поступило по системе «112» вечером, в 18.48.
На место оперативно выехали пожарные. Оказалось, что горят жировые отложения в вентиляционной трубе. Администрация ресторана самостоятельно эвакуировала 15 посетителей. Никто из сотрудников и гостей ресторана не пострадал.
Причина случившегося устанавливается, сообщает МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU