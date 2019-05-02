В Казани загорелся ресторан «Пражский клуб» на проспекте Ибрагимова

СЕГОДНЯ 10:46 2019-05-02T10:46:04+03:00

Никто из работников заведения и гостей не пострадал

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В среду, 1 мая, в Казани произошел пожар в ресторане «Пражский клуб» на проспекте Ибрагимова, 89а. Сообщение о том, что с крыши ресторана идет дым поступило по системе «112» вечером, в 18.48.

На место оперативно выехали пожарные. Оказалось, что горят жировые отложения в вентиляционной трубе. Администрация ресторана самостоятельно эвакуировала 15 посетителей. Никто из сотрудников и гостей ресторана не пострадал.

Причина случившегося устанавливается, сообщает МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU