"В ходе переговоров о новом контракте мы не смогли найти решение": "Ак Барс" отпустил лучшего бомбардира в ЦСКА

СЕГОДНЯ 21:57 2019-05-01T21:57:45+03:00

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Вслед за расставанием с восемью игроками, казанский "Ак Барс" объявил об уходе еще одного игрока. Причем, речь идет о лидере команды образца прошлого сезона. Так, форвард Иржи Секач, ставший в прошедшем сезоне лучшим бомбардиром команды с 24 голами и 24 передачами, продолжит карьеру в столичном ЦСКА.

Впрочем, без компенсации казанцы не остались. Так, "Ак Барс" получил права на защитника Игоря Ожиганова, который в минувшем сезоне играл в НХЛ за "Торонто". В 53 матчах он забил 3 гола и отдал 4 передачи.

– Мы с благодарностью и уважением относимся к Секачу и высоко ценим его игру в Казани и большой вклад в завоевание Кубка Гагарина в прошлом сезоне. В ходе переговоров о новом контракте мы не смогли найти решение, которое бы устроило все стороны. Иржи выразил желание продолжить карьеру в Москве, "Ак Барс" же должен учитывать условия скорого введения потолка зарплат КХЛ. Посоветовавшись с главным тренером команды, мы пришли к варианту, который удовлетворяет интересы и нашего клуба, и ЦСКА. "Ак Барс" получает права на защитника высокого уровня, у которого уже 30 июня заканчивается контракт в НХЛ, - прокомментировал трансфер генменеджер казанского клуба Рафик Якубов..

ИСТОЧНИК KP.RU