В День Победы 2019 в Татарстане установят 5,5 тысяч барьерных ограждений и 155 металлодетекторов

СЕГОДНЯ 14:18 2019-05-01T14:18:05+03:00

В республике самые массовые мероприятия на 9 мая пройдут именно в Казани. Фото: kzn.ru

За порядком на массовых мероприятиях будет следить более 4 тысяч человек

Изменить размер текста: A A

Как сообщил на брифинге в Доме правительства начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти республики и органами местного самоуправления МВД Татарстана Рустам Ибрагимов, во время подготовки и проведения празднования Дня Победы 2019 в регионе будут усилены меры безопасности.

Так, по его словам, в республике к охране общественного порядка привлекут более 3,5 тысяч сотрудников органов внутренних дел, около 400 сотрудников и военнослужащих Росгвардии, 250 курсантов учебных заведений МВД России. Помимо этого, задействуют и добровольные народные дружины.

Также для обеспечения мер безопасности 9 мая в Татарстане установят свыше 5,5 тысяч барьерных ограждений и 155 стационарных металлодетекторов.

При этом традиционно ожидается, что самыми массовыми мероприятия будут именно в Казани. В городе для допуска на парад Победы, который пройдет на площади Тысячалетия, организуют 5 пунктов досмотра со стороны улиц Московская, Баумана, Кремлевской набережной и выходов со станции метро «Кремлевская».

ИСТОЧНИК KP.RU