В День Победы 2019 в Татарстане установят 5,5 тысяч барьерных ограждений и 155 металлодетекторов
Как сообщил на брифинге в Доме правительства начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти республики и органами местного самоуправления МВД Татарстана Рустам Ибрагимов, во время подготовки и проведения празднования Дня Победы 2019 в регионе будут усилены меры безопасности.
Так, по его словам, в республике к охране общественного порядка привлекут более 3,5 тысяч сотрудников органов внутренних дел, около 400 сотрудников и военнослужащих Росгвардии, 250 курсантов учебных заведений МВД России. Помимо этого, задействуют и добровольные народные дружины.
Также для обеспечения мер безопасности 9 мая в Татарстане установят свыше 5,5 тысяч барьерных ограждений и 155 стационарных металлодетекторов.
При этом традиционно ожидается, что самыми массовыми мероприятия будут именно в Казани. В городе для допуска на парад Победы, который пройдет на площади Тысячалетия, организуют 5 пунктов досмотра со стороны улиц Московская, Баумана, Кремлевской набережной и выходов со станции метро «Кремлевская».
ИСТОЧНИК KP.RU
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