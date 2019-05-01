В Марий Эл во время майских праздников 2019 охранять порядок будут более 1 000 человек
Всего с 1 по 9 мая в республике запланировано порядка 300 массовых мероприятий
Это будут не только полицейские, но и дружинники, а также сотрудники частных охранных предприятий.Фото: Олег ЗОЛОТО
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С 1 по 9 мая в Марий Эл в честь Дня Труда и Дня Победы пройдет порядка 300 массовых праздничных мероприятий.
Так, только 9 мая в 64 населенных пунктах запланировано проведение 182 торжеств с участием около 85 тысяч человек.
В сего в майские праздники 2019 за охраной общественного порядка будут следить более 1 000 человек.
- Это около 846 сотрудников полиции, 242 народных дружинника и 40 работников частных охранных организаций, - сообщили в МВД Марий Эл.
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ИСТОЧНИК KP.RU