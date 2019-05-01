2019-05-01T17:06:20+03:00
Общество

День Победы 2019: в Казани участникам акции «Бессмертный полк» будут помогать более полутысячи волонтеров

К ним можно будет обратиться по любому вопросу
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
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Во время брифинга в Доме правительства начальник управления культуры Казани Азат Абзалов сообщил, что в День Победы 2019 во время акции «Бессмертный полк» в городе участникам шествия будут помогать более полутысячи волонтеров.

Они будут стоять на каждом перекрестке по маршруту проведения акции и к ним можно будет обратиться по любому вопросу. Кроме того, на пересечении улиц также организуют и медпункты.

«Бессмертный полк» 9 мая стартует с улицы Карла Маркса в 15.00 (сбор участников и формирование колонны с 13.00 в районе Аграрного университета).

Маршрут шествия пролегает по улице Лобачевского, далее по улице Кремлевская по направлению к площади Тысячелетия. Его длина 2,5 километра.

При этом маломобильные граждане и пожилые люди смогут присоединиться к шествию в дополнительных местах сбора: Ленинский садик, парк «Черное озеро» и площадка у здания КФУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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