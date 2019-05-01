В Чебоксарах "гастролер" украл мобильники на 600 тысяч рублей и скрылся на такси

СЕГОДНЯ 15:09 2019-05-01T15:09:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Рано утром 27 апреля в столице Чувашии на Эгерском бульваре неизвестный разбил окно салона сотовой связи, залез внутрь и похитил 33 мобильника стоимостью свыше 600 тысяч рублей. При этом злоумышленник успел скрыться еще до приезда на место охранников ЧОПа – уехал на такси.

Полицейским понадобилось всего три часа на то, чтобы установить госномер машины и выйти на след вора. Так, в хостеле, где он проживал, его уже не оказалось. В итоге поймали мужчину в одном из придорожных кафе на трассе М-7.

- Изъято 32 похищенных телефона, возбуждено уголовное дело. Подозреваемый, находившийся в федеральном розыске за аналогичные преступления, заключен под стражу, - сообщили в МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU