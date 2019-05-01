День Победы 2019: в Татарстане с 1 мая все памятники и обелиски павшим воинам находятся под круглосуточной охраной
В Доме правительства на брифинге начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти республики и органами местного самоуправления МВД Татарстана Рустам Ибрагимов сообщил, что в преддверии Дня Победы 2019 в регионе с 1 мая все памятники павшим воинам и обелиски будут находиться под круглосуточной охраной.
- В целях недопущения актов вандализма и осквернения к этому привлечены сотрудники полиции и муниципальные служащие, дружинники, а также работники частных охранных агентств. При этом по максимуму будут использоваться системы видеонаблюдения, - уточнил Ибрагимов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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