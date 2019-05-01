Оглашен приговор фальшивомонетчикам, которыми управляли из колонии

СЕГОДНЯ 12:08 2019-05-01T12:08:32+03:00

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Семь граждан России и иностранец из Таджикистана оказались на скамье подсудимых в Казани. Их признали виновными в сбыте поддельных денег.

Так, было установлено, что в мае 2015 года один из фигурантов дела отбывал наказание в колонии, расположенной в Нижнекамске.

Оттуда он смог организовать группу фальшивомонетчиков. Его связными на воле стали гражданская жена и приятель. Именно последние получали в Москве от доверенного лица организатора фальшивки, которые потом сбывались в Московской области и Татарстане.

Для этого была налажена целая сеть. У двух ее членов та самая гражданская жена похитила паспорта, чтобы те продолжали сбывать фальшивки. Часть вырученных денег члены группы оставляли себе, а другая часть перечислялась на счет подставного лица, чтобы попасть потом к организатору. Последний в 2016 году скончался в колонии от болезни.

- В итоге суд приговорил 6 соучастников к срокам от 4 до 8 лет колониях общего и строгого режима; двоих - к 3 и 4 годам условно, с испытательным сроком 3 и 4 года соответственно. В отношении одной из соучастниц материалы дела выделены в отдельное производство в связи с болезнью. Еще один из участников группы заключил досудебное соглашение и был приговорен к 3 годам лишения свободы, - сообщает прокуратура Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU