В Татарстане из-за пожара едва не погибла многодетная семья

СЕГОДНЯ 11:39 2019-05-01T11:39:23+03:00

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Накануне в 18.50 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в селе Мамашир Кукморского района.

Там на улице Ленина загорелся частный дом многодетной семьи. К моменту прибытия на место происшествия пожарных пламя охватило чуть ли не все строение – площадь возгорания 60 квадратных метров.

Спасателей встретила хозяйка дома. Со слов женщины, она была на улице, когда услышала сигнал автономного пожарного извещателя. Она забежала внутрь и увидела, что со стороны кухни идет сильный дым. Мать срочно вывела на улицу своих пятерых детей.

- В итоге пожар был потушен. Погибших и пострадавших нет, - сообщают в МЧС Татарстана. - В результате сгорела крыша и пострадала внутренняя часть жилого дома на общей площади 60 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU