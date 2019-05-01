День Победы 2019: в Татарстане проживает 38 642 ветерана Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 11:26 2019-05-01T11:26:34+03:00

Из них 1,9 тысячи - это участники боевых действий

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Как заявила в преддверии Дня Победы 2019 на брифинге в Доме правительства глава Минтруда Татарстана Эльмира Зарипова, в республике по данным на 17 апреля проживает 38 642 ветерана Великой Отечественной войны. Из них 1,9 тысячи - это участники боевых действий, 390 – инвалиды, 834 – участники войны.

Также в их числе 318 человек, не входивших в состав действующей армии, 162 жителя блокадного Ленинграда, 168 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 27 766 тружеников тыла и более 9 тысяч вдов.

По словам министра, в Татарстане, согласно указу Владимира Путина, ежегодную дополнительную выплату по линии ПФР получит 1 481 ветеран.

Это непосредственно участники боевых событий, партизанского и противофашистского движений

Новая выплата - это дань глубокого уважения ветеранам Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU