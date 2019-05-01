В Чебоксарах гаишники спасли спящих людей от пожара

СЕГОДНЯ 10:52 2019-05-01T10:52:24+03:00

Они также оттолкнули подальше от огня и стоящие рядом автомобили [фото]

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Накануне вечером – около 22.50, в столице Чувашии во время патрулирования инспекторы ДПС городского отдела ГИБДД лейтенанты полиции Николай Каруков и Владимир Тимофеев увидели, что во дворе одного из частных домов на Канашскому шоссе горел пристрой. Пламя вырывалось из-под крыши.

Гаишники сообщили о случившемся дальше по рации и побежали к окнам жилого строения. Они стали стучать и будить людей, чтобы те выбрались наружу и спаслись.

- Во дворе под навесом стояла легковая машина, – вспоминает Владимир Тимофеев, – Чтобы огонь не перекинулся на нее, мы вытолкали транспорт на улицу. На безопасное расстояние оттолкнули и другую машину, которая стояла на улице.

Кроме того, гаишники еще и отпустили с привязи собаку. В итоге пожар был потушен, никто не пострадал, причины происшествия сейчас устанавливаются, сообщает МВД Чувашии.

Фото: МВД Чувашии

ИСТОЧНИК KP.RU