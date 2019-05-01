В Чебоксарах гаишники спасли спящих людей от пожара
Накануне вечером – около 22.50, в столице Чувашии во время патрулирования инспекторы ДПС городского отдела ГИБДД лейтенанты полиции Николай Каруков и Владимир Тимофеев увидели, что во дворе одного из частных домов на Канашскому шоссе горел пристрой. Пламя вырывалось из-под крыши.
Гаишники сообщили о случившемся дальше по рации и побежали к окнам жилого строения. Они стали стучать и будить людей, чтобы те выбрались наружу и спаслись.
- Во дворе под навесом стояла легковая машина, – вспоминает Владимир Тимофеев, – Чтобы огонь не перекинулся на нее, мы вытолкали транспорт на улицу. На безопасное расстояние оттолкнули и другую машину, которая стояла на улице.
Кроме того, гаишники еще и отпустили с привязи собаку. В итоге пожар был потушен, никто не пострадал, причины происшествия сейчас устанавливаются, сообщает МВД Чувашии.
Фото: МВД Чувашии
ИСТОЧНИК KP.RU
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