В Казани 14-летняя девочка попала в больницу после секса со студентом
Школьнице диагностировали разрыв половых органов
Девочку госпитализировали.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Серьезный инцидент произошел несколько дней назад в Казани. Встреча 17-летнего студента и 14-летней школьницы закончилась интимом. Все происходило на квартире молодого парня.
Половой акт между подростками завершился плачевно. По данным портала Prokazan.ru, девочку после секса пришлось госпитализировать. Выяснилось, что у девочки диагностировали разрыв половых органов.
Что касается студента, то его задержали. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU