В Казани 14-летняя девочка попала в больницу после секса со студентом

СЕГОДНЯ 21:27 2019-04-30T21:27:15+03:00

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Серьезный инцидент произошел несколько дней назад в Казани. Встреча 17-летнего студента и 14-летней школьницы закончилась интимом. Все происходило на квартире молодого парня.

Половой акт между подростками завершился плачевно. По данным портала Prokazan.ru, девочку после секса пришлось госпитализировать. Выяснилось, что у девочки диагностировали разрыв половых органов.

Что касается студента, то его задержали. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU