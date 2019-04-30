2019-04-30T21:27:15+03:00
Происшествия

В Казани 14-летняя девочка попала в больницу после секса со студентом

Школьнице диагностировали разрыв половых органов
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Девочку госпитализировали.Девочку госпитализировали.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Изменить размер текста:

Серьезный инцидент произошел несколько дней назад в Казани. Встреча 17-летнего студента и 14-летней школьницы закончилась интимом. Все происходило на квартире молодого парня.

Половой акт между подростками завершился плачевно. По данным портала Prokazan.ru, девочку после секса пришлось госпитализировать. Выяснилось, что у девочки диагностировали разрыв половых органов.

Что касается студента, то его задержали. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Минус Марков, Ландер, Клинкхаммер и еще пять хоккеистов: Стало известно с кем расстанется "Ак Барс"
Ночью заморозки, днем до 15 тепла: Какая погода будет на Первомай в Казани
Из Казани в Батуми можно будет летать шесть раз в неделю
Звезда "Глухаря" и "Челюстей" выступит на Казанском марафоне
Из-за ремонта дороги в Новошешминском районе Татарстана перекроют участок трассы
В Казани воссоздадут атмосферу победного мая 45-го
У пьяного казанца посреди улицы украли барсетку
В Чебоксарский залив выпустят 25 лебедей
В Казани 33-летняя женщина положила новорожденную девочку на диван и ждала пока та умрет
Из-за короткого замыкания в казанской школе пришлось эвакуировать 1000 человек
В Чебоксарах злоумышленник украл из квартиры 4 тысячи долларов
В Казани из-за дорожных работ временно перекроют улицу Фучика
От умной квартиры до дома с интеллектом: «Ростелеком» представил IT-решения для застройщиков Татарстана
В результате столкновения двух ВАЗов в Ульяновске пострадала одиннадцатиклассница
В Нижнекамске мужчина во время пьянки травмировал глаз собутыльнику
Из Казани начнет курсировать автобус в Тюлячи
Лучшие бадминтонисты России разыграют в Казани кубок страны
4 мая в Ульяновске стартует сезон фонтанов
В Татарстане сгорела школа
В Татарстане стартовала летняя навигация по Волге и Каме
"Погода начнет меняться и постепенно вступит в климатическую норму": На майских праздниках казанцам пообещали 20-градусную жару
В Йошкар-Оле построят новый детский сад на месте старого
Во время чемпионата WorldSkills-2019 в Казани пройдет международный саммит министров
В Чувашии спасли экстремала, упавшего в Волгу
30 апреля ряд домов в шести районах Казани на день оставят без света
ВТБ развивает сотрудничество с ГК «Росатом»
В Чувашии рыбак ушел ночью в лес и пропал
Стало известно, как в Набережных Челнах на майские праздники 2019 будут работать поликлиники