2019-04-30T20:22:47+03:00
Спорт

Минус Марков, Ландер, Клинкхаммер и еще пять хоккеистов: Стало известно с кем расстанется "Ак Барс"

Казанский клуб официально расстался с восемью игроками
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ХК "Ак Барс".Фото: ХК "Ак Барс".
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Казанский "Ак Барс" определился с игроками, которые покинут команду. В списке значатся восемь игроков, семь из которых в прошлом году выиграли Кубок Гагарина в команде из столицы Татарстана.

Команду покинули вратарь Александр Шарыченков, защитники Пол Постма, Рафаэль Батыршин, Андрей Марков, нападающие Антон Ландер, Роб Клинкхаммер, Алексей Потапов и Фёдор Малыхин.

- Клуб благодарит хоккеистов, внесших вклад в завоевание Кубка Гагарина в прошлом сезоне, и желает всем удачи в дальнейшей карьере. Спасибо за самоотверженную игру в составе команды и яркие эмоции, подаренные всем болельщикам "Ак Барса"! - прокомментировали расставание с игроками в пресс-службе клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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