Ночью заморозки, днем до 15 тепла: Какая погода будет на Первомай в Казани

СЕГОДНЯ 18:38 2019-04-30T18:38:10+03:00

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Первый день мая в Казани будет довольно теплым. Если ночью температура воздуха еще может опуститься даже ниже нулевой отметки, то днем будет без осадков и до 15 градусов выше нуля.

В целом по Татарстану 1 мая также ожидается облачная погода, без осадков. Ночью температура воздуха будет варьироваться от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем – от 10 до 15 градусов выше нуля.

В ночь на 2 мая осадков в республике не ожидается, а днем местами на западе пройдет дождь. Ветер умеренный, утром и днем 10-15 м/с, местами порывами до 17-22 м/с. Температура воздуха в ночные часы будет варьироваться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, на западе – до 5 градусов выше нуля, днем – от 13 до 18 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU