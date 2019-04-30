Из Казани в Батуми можно будет летать шесть раз в неделю

СЕГОДНЯ 17:49 2019-04-30T17:49:41+03:00

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3 мая из Казани стартуют перелеты в грузинский Батуми. Рейсы будут выполняться два раза в неделю крыльях 97-местных Embraer 190 по понедельникам и пятницам.

По понедельникам самолет из Казани будет вылетать в 18:10 и прибывать в Батуми в 21:40. Из грузинского города лайнер будет отправляться в 15:55 и садиться в аэропорту столицы Татарстана в 17:20.

По пятницам рейсы будут выполняться на 40 минут позже. Длительность перелёта составляет 2,5 часа. Время в Батуми на 1 час «опережает» московское. Для каждого из аэропортов указано местное время. В расписание могут быть внесены изменения.

Отметим, что 26 мая на данный маршрут также заступит еще одна авиакомпания, которая будет выполнять 4 рейса в неделю.

Таким образом, из Казани на грузинский курорт вылеты будут выполняться до 6 раз в неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU