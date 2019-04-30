Из-за ремонта дороги в Новошешминском районе Татарстана перекроют участок трассы

СЕГОДНЯ 16:54 2019-04-30T16:54:57+03:00

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В Новошешминском муниципальном районе на целый месяц перекроют участок трассы. Так, с 30 апреля по 31 мая временно закрывается движение транспорта по автодороге Новошешминск-«Шереметьевка-Кармалы» на участке от 0+000 км до 21+546 км. На этот период здесь запланирован ремонт.

Для объезда водителям предлагаются автомобильные дороги: федерального значения «Казань-Оренбург» и регионального значения «Азеево-Черемшан-Шентала».

- Схема организации объездного движения с установкой необходимых дорожных знаков согласована с УГИБДД по РТ. Просим водителей заранее планировать свой маршрут на данном участке дороги, - пояснили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

ИСТОЧНИК KP.RU