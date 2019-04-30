Из-за ремонта дороги в Новошешминском районе Татарстана перекроют участок трассы
В Новошешминском муниципальном районе на целый месяц перекроют участок трассы. Так, с 30 апреля по 31 мая временно закрывается движение транспорта по автодороге Новошешминск-«Шереметьевка-Кармалы» на участке от 0+000 км до 21+546 км. На этот период здесь запланирован ремонт.
Для объезда водителям предлагаются автомобильные дороги: федерального значения «Казань-Оренбург» и регионального значения «Азеево-Черемшан-Шентала».
- Схема организации объездного движения с установкой необходимых дорожных знаков согласована с УГИБДД по РТ. Просим водителей заранее планировать свой маршрут на данном участке дороги, - пояснили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.
ИСТОЧНИК KP.RU