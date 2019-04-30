В Чебоксарский залив выпустят 25 лебедей

СЕГОДНЯ 15:10 2019-04-30T15:10:56+03:00

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1 мая в 11:30 в Чебоксарский залив будут выпущены 25 лебедей. Сейчас птицы привыкают к большой воде после зимовки в Детском парке имени Николаева.

- Большие белые птицы всегда привлекали внимание человека. Белоснежный цвет и лебединая верность избраннику олицетворяют красоту, чистоту и любовь, - прокомментировали в пресс-службе мэрии Чебоксар.

Впервые лебеди появились на чебоксарском заливе в 2004 году. Чтобы лебеди чувствовали себя комфортно, для них оборудованы домик и специальный плот. Кроме того, для горожан благоустроены смотровые площадки, где можно сделать красивые фотографии, посмотреть и покормить птиц.

ИСТОЧНИК KP.RU