В Казани 33-летняя женщина положила новорожденную девочку на диван и ждала пока та умрет

СЕГОДНЯ 14:54 2019-04-30T14:54:45+03:00

К счастью подоспел супруг , который и сообщил в экстренные службы

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Татарстанские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летней Эльвиры Плешковой. Ее обвиняют в покушении на убийство новорожденного ребенка.

Поданным следствия, о своей беременности женщина узнала в августе прошлого года,но никому об этом не сказала, на учет в женскую консультацию она также не вставала. Ночью 18 ноября находясь дома в городе Казани, обвиняемая родила девочку, после чего завернув в простыню, положила на диван, рассчитывая, что в результате недоношенности и неоказания своевременной медицинской помощи та умрет.

К счастью, вечером появился супруг женщины, которые позвонил в экстренную службу и сообщил, что ребенку требуется помощь. В результате прибывшие на место медики госпитализировали девочку. Согласно результатам комиссионной судебно-медицинской экспертизы действиями Плешковой ребенку был причинен тяжкий вред здоровью.

Причастность к совершению преступления Плешкова признала. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения в особом порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU