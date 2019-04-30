2019-04-30T16:18:11+03:00
Общество

В Казани воссоздадут атмосферу победного мая 45-го

В парке Победы зазвучат мелодии 30-40-х годов прошлого столетия
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: Евгения ГУСЕВА.Фото: Евгения ГУСЕВА.
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День Победы в Казани традиционно отметят с размахом. Одним из самых ярких событий обещает стать мероприятие в парке Победы. Там 9 мая воссоздадут атмосферу победного мая. В парке зазвучат танцевальные мелодии 30-40-х годов в исполнении военного духового оркестра, которые играли в городах в мае 1945 года.

Арт-проект «РиоРита – радость Победы» – первая в России сетевая культурная реконструкция городской атмосферы победного мая. Впервые проект был реализован в Санкт-Петербурге в 2016 году.

- Окончание войны – настоящий праздник, объединивший поколения. Проект «РиоРита-радость Победы» символизирует те самые счастливые мгновения. Мы по сей день испытываем ту радость, которая переполняла сердца людей в шесть часов вечера последнего дня войны. Память об этой великой победе будет вечно передаваться из поколения в поколение, – поделился мнением начальник Управления культуры Азат Абзалов.

Музыкальная программа начнется в 18.00, сообщили в Управлении культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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