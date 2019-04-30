У пьяного казанца посреди улицы украли барсетку

СЕГОДНЯ 15:45 2019-04-30T15:45:34+03:00

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В полицию обратился 30-летний житель Казани. Он рассказал, что его обокрали. Все произошло 29 апреля около одного из домов по улице Восстания. Потерпевший не скрывал, что в тот момент был пьян. К нему подбежал неизвестный, нанес несколько ударов и выхватил барсетку.

- Назвать приметы преступника потерпевший затрудняется. Сумма ущерба составила 50 тысяч рублей, - отметили в пресс-службе татарстанской полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержать злоумышленника пока не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU