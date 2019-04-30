В Чебоксарах злоумышленник украл из квартиры 4 тысячи долларов

СЕГОДНЯ 13:56 2019-04-30T13:56:52+03:00

Также добычей вора стали 60 тысяч рублей

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В полицию обратился житель Чебоксар. Он рассказал, что его квартиру обокрали, принеся ущерб в 300 тысяч рублей.

Как выяснили полицейские, вор проник в квартиру путем подбора ключа и похитил из металлического ящика 4000 долларов и 60 000 рублей.

Оперативникам удалось быстро вычислить предполагаемого вора. Им оказался 31-летний местный житель, который был вхож в дом потерпевшего и, вероятно, изготовил дубликат ключей.

- В ходе досмотра автомашины, которой управлял злоумышленник, оперативники обнаружили тайник с частью похищенных денежных средств, а также документы о внесении чебоксарцем крупной суммы в счет погашения кредитной задолженности сразу после совершения кражи, - прокомментировали инцидент в МВД Чувашии.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Отмечается, что ранее подозреваемый не привлекался к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU