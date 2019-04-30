В Казани из-за дорожных работ временно перекроют улицу Фучика

СЕГОДНЯ 13:24 2019-04-30T13:24:19+03:00

Закрытие будет действовать с 20.00 30 апреля до 6.00 1 мая. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Движение ограничат всего на несколько часов

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Казанским автомобилистам стоит быть внимательнее. Так, в городе намечено очередное перекрытие дорог. На сей раз на несколько часов закрывается для движения улица Фучика.

- Закрытие будет действовать с 20.00 30 апреля до 6.00 1 мая в направлении движения от улицы Зорге до проспекта Победы, - пояснили в пресс-службе мэрии Казани.

Закрытие связано с проведением дорожных работ. Как сообщает Комитет внешнего благоустройства, схема движения общественного транспорта не изменится.

Исполком Казани просит автомобилистов заранее планировать свой маршрут с учетом закрытого участка дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU