В Казани из-за дорожных работ временно перекроют улицу Фучика
Движение ограничат всего на несколько часов
Закрытие будет действовать с 20.00 30 апреля до 6.00 1 мая.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Казанским автомобилистам стоит быть внимательнее. Так, в городе намечено очередное перекрытие дорог. На сей раз на несколько часов закрывается для движения улица Фучика.
- Закрытие будет действовать с 20.00 30 апреля до 6.00 1 мая в направлении движения от улицы Зорге до проспекта Победы, - пояснили в пресс-службе мэрии Казани.
Закрытие связано с проведением дорожных работ. Как сообщает Комитет внешнего благоустройства, схема движения общественного транспорта не изменится.
Исполком Казани просит автомобилистов заранее планировать свой маршрут с учетом закрытого участка дороги.
ИСТОЧНИК KP.RU