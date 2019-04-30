2019-04-30T13:19:43+03:00
Общество

От умной квартиры до дома с интеллектом: «Ростелеком» представил IT-решения для застройщиков Татарстана

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Фото: Ростелеком.Фото: Ростелеком.
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«Ростелеком» принял участие в объединенной выставке «Безопасность. Связь. Интернет» и «ВолгаСтройЭкспо» в Казани. Оператор представил строительным компаниям модель квартиры с автоматизированной системой сбора показаний приборов учета, видеонаблюдением, интеллектуальным домофоном и комплектом датчиков безопасности.

Андрей Юдов, директор филиала в Республике Татарстан ПАО «Ростелеком»:

«Мы предлагаем застройщикам сотрудничать еще на этапе проектирования многоквартирного дома, чтобы жильцы при заселении уже могли пользоваться цифровыми сервисами. Интеллектуальные решения увеличивают инвестиционную привлекательность объекта. Комфорт и безопасность жилья – важный критерий выбора для потенциальных покупателей квартиры».

Сотрудники «Ростелекома» продемонстрировали гостям мероприятия счетчики воды, электричества и газа. Интеллектуальные устройства дистанционно передают данные о потреблении ресурсов в управляющие компании (УК).На основании достоверной информации УК смогут выставлять корректные счета.

Посетители демозоны протестировали умный домофон для удаленного управления доступом в подъезд. Они набирали номер условной квартиры, а система переадресовывала видеозвонок на смартфон. Даже находясь вне дома, жильцы всегда узнают о неожиданном визите, услышат и увидят визитеров, а при необходимости смогут открыть дверь нажатием кнопки на персональном устройстве.

Гости мероприятия оценили работу коробочного решения «Умный дом. Безопасность», состоящего из датчиков дыма, протечки, движения, открытия окон и дверей. Специалисты имитировали на стенде различные бытовые ситуации − от затопления жилья до возгорания. При срабатывании датчики мгновенно отправляли уведомления о произошедшем событии на смартфон хозяина. В случае реального инцидента он сможет оперативно принять меры, чтобы минимизировать ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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