2019-04-30T12:55:16+03:00
Происшествия

В результате столкновения двух ВАЗов в Ульяновске пострадала одиннадцатиклассница

Девочку госпитализировали
Владимир КРУПСКИЙ
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Авария произошла на улице Олега Кошевого.Авария произошла на улице Олега Кошевого.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Минувшим вечером в Ульяновске произошла авария. Примерно в 19:05 около дома № 62 по улице Олега Кошевого 23-летняя девушка, находившаяся за рулем "Лады Приоры", на нерегулируемом перекрестке не уступила дорогу другой отечественной легковушке - ВАЗу десятой модели. В результате произошло столкновение.

В результате аварии не обошлось без пострадавших. помощь медиков потребовалась 17-летней ученице 11 класса, которая находилась на пассажирском сидении "десятки". С травмами различной степени тяжести ее доставили в медицинское учреждение и назначили соответствующее лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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