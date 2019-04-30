В результате столкновения двух ВАЗов в Ульяновске пострадала одиннадцатиклассница
Девочку госпитализировали
Авария произошла на улице Олега Кошевого.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Минувшим вечером в Ульяновске произошла авария. Примерно в 19:05 около дома № 62 по улице Олега Кошевого 23-летняя девушка, находившаяся за рулем "Лады Приоры", на нерегулируемом перекрестке не уступила дорогу другой отечественной легковушке - ВАЗу десятой модели. В результате произошло столкновение.
В результате аварии не обошлось без пострадавших. помощь медиков потребовалась 17-летней ученице 11 класса, которая находилась на пассажирском сидении "десятки". С травмами различной степени тяжести ее доставили в медицинское учреждение и назначили соответствующее лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU