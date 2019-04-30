В Нижнекамске мужчина во время пьянки травмировал глаз собутыльнику

СЕГОДНЯ 12:38 2019-04-30T12:38:42+03:00

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Вечером 17 апреля в ЦРБ Нижнекамска доставили 54-летнего жителя города. У него диагностировали резаную рану роговицы левого глаза. Полицейским, устанавливающим обстоятельства произошедшего, потерпевший рассказал, что травмы ему нанес знакомый.

В итоге подозреваемого задержали. Им оказался 35-летний безработный, который ранее уже был судим. По словам задержанного, он вместе с потерпевшим распивал спиртные напитки. В какой-то момент возникла ссора, в результате которой тот и нанес своему собутыльнику побои.

- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - прокомментировали инцидент в пресс-службе татарстанской полиции..

ИСТОЧНИК KP.RU