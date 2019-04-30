2019-04-30T11:02:56+03:00
Общество

Лучшие бадминтонисты России разыграют в Казани кубок страны

За награды будут бороться 120 спортсменов
Владимир КРУПСКИЙ
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Финальные игры намечены на 5 мая.Финальные игры намечены на 5 мая.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Со 2 по 5 мая в Казани на базе Центра бадминтона пройдет один из главных стартов для ведущих бадминтонистов страны – кубок России.

Участниками соревнований станут лидеры рейтинга Национальной федерации бадминтона России – более 120 спортсменов. Соревнования пройдут в одиночном, парном и смешанном разрядах.

У сборной Татарстана неплохие шансы на успех. Лидером республиканской команды станет победительница кубка прошлого года, серебряный призер чемпионата Европы Евгения Косецкая.

Финальные игры кубка пройдут 5 мая в 12.00, сообщает пресс-служба Министерства спорта РТ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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