4 мая в Ульяновске стартует сезон фонтанов

СЕГОДНЯ 10:40 2019-04-30T10:40:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Скоро лето, а значит настала пора запускать фонтаны. В Ульяновске сезон фонтанов стартует 4 мая. Торжественная церемония открытия сезона состоится в 12:00 запуском светомузыкального фонтана на площади Ленина.

С этого же дня свою работу начнут фонтаны на бульваре «Новый Венец», в парках «Владимирский сад» и имени Матросова, в скверах «Экран» и имени Яковлева, на площади возле ДК «Современник», а также фонтан-памятник «Симбирский водовоз». Шесть плавучих фонтанов силами МУП «Ульяновскводоканал» уже перемещены в акваторию реки Свияги, закреплены и подключены к электроэнергии (3 – возле ТЦ «Аквамолл», 2 – напротив УлГУ и 1 – у Автомеханического техникума).

- Праздничная программа, приуроченная к этому знаменательному событию, посвящена Году национального единства в Ульяновской области. Национальная культура народов города и области найдёт своё отражение на каждой творческой площадке и будет представлена не только песнями и танцами, но ещё костюмами и играми, – отметила начальник управления культуры и организации досуга населения Елена Топоркова.

ИСТОЧНИК KP.RU