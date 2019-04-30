2019-04-30T10:40:58+03:00
Общество

4 мая в Ульяновске стартует сезон фонтанов

Первый фонтан запустят в полдень
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: Евгения ГУСЕВА.Фото: Евгения ГУСЕВА.
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Скоро лето, а значит настала пора запускать фонтаны. В Ульяновске сезон фонтанов стартует 4 мая. Торжественная церемония открытия сезона состоится в 12:00 запуском светомузыкального фонтана на площади Ленина.

С этого же дня свою работу начнут фонтаны на бульваре «Новый Венец», в парках «Владимирский сад» и имени Матросова, в скверах «Экран» и имени Яковлева, на площади возле ДК «Современник», а также фонтан-памятник «Симбирский водовоз». Шесть плавучих фонтанов силами МУП «Ульяновскводоканал» уже перемещены в акваторию реки Свияги, закреплены и подключены к электроэнергии (3 – возле ТЦ «Аквамолл», 2 – напротив УлГУ и 1 – у Автомеханического техникума).

- Праздничная программа, приуроченная к этому знаменательному событию, посвящена Году национального единства в Ульяновской области. Национальная культура народов города и области найдёт своё отражение на каждой творческой площадке и будет представлена не только песнями и танцами, но ещё костюмами и играми, – отметила начальник управления культуры и организации досуга населения Елена Топоркова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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