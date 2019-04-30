2019-04-30T10:15:25+03:00
Происшествия

В Татарстане сгорела школа

Пожар был ночью, что и позволило избежать пострадавших
Владимир КРУПСКИЙ
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Из-за пожара школьникам придется учиться в другом образовательном учреждении.Из-за пожара школьникам придется учиться в другом образовательном учреждении.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Минувшей ночью в Актанышском районе Татарстана произошел пожар. Сигнал поступил в 2:36 из деревни Чуганак. Очевидцы сообщили, что горит одноэтажный дом.

Пожарные прибыли оперативно и выяснили, что на самом деле загорелось здание школы. Деревянная постройка размером 6х9 метров было объято пламенем. В школе учились 9 человек.

Полное тушение пожара заняло около часа. В результате возгорания никто не пострадал. Что касается школьников, то с 30 апреля они будут обучаться в другой школе, расположенной в 5 километрах от деревни. Доставка будет осуществляться школьным автобусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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