В Татарстане стартовала летняя навигация по Волге и Каме

СЕГОДНЯ 09:48 2019-04-30T10:05:30+03:00

По некоторым направлениям будут выполняться несколько раз в день. Фото: Евгения ГУСЕВА

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30 апреля в Татарстане стартует пассажирская навигация по Волге и Каме.Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ. Так, например, в мае стартуют пассажирские перевозки до Свияжска и Болгара.

Из Казани будут выполняться рейсы по четырем направлениям. Так, четыре раза в день можно будет добраться до Печищ с заходом в Верхний Услон. Два ежедневных рейса запланировано до Садовой с заходом в Студенец и по одному рейсу в субботу и воскресенье; один рейс в день с заходами в Нижний Услон, Ключищи, Матюшино, Гребени, Шеланга; три рейса в день до Ташевки и Кзыл Байрака.

Из Чистопольского речного порта 1 мая по средам, субботам и воскресеньям будут выполняться рейсы до Красного Яра

Кроме того, с 1 мая теплоход будет курсировать между Набережными Челнами и Соколками. По пути следования судно будет останавливаться на пристанях Вишневка, Елабуга, Нижнекамск, Сентяк, Котловка, Свиногорье и Грахань.

ИСТОЧНИК KP.RU