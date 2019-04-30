"Погода начнет меняться и постепенно вступит в климатическую норму": На майских праздниках казанцам пообещали 20-градусную жару

СЕГОДНЯ 09:18 2019-04-30T09:18:45+03:00

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В Казани после нескольких пасмурных дней наконец установится теплая погода. По данным заведующего кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета, профессора Юрия Переведенцева, температура воздуха повысится до 20 градусов.

- Погода до 1 мая будет определяться «гребнем» арктического антициклона. В понедельник и вторник - достаточно холодно, всего 8-9 градусов тепла днем, ночью возможны заморозки. Начиная с 1 мая погода начнет меняться и постепенно вступит в климатическую норму, - пояснил Переведенцев.

В день, когда отмечается Праздник весны и труда, погода обещает быть достаточно комфортной. В столице Татарстана ожидается переменная облачность, без осадков, температура в дневные часы достигнет 13 градусов тепла. 2 мая воздух прогреется до 20 градусов, но пойдут дожди.

- Со 2 мая начнутся дожди, они очень нужны сейчас. В предыдущем месяце был «недобор» по осадкам, – констатировал метеоролог.

ИСТОЧНИК KP.RU