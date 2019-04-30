2019-04-30T09:18:45+03:00
Общество

"Погода начнет меняться и постепенно вступит в климатическую норму": На майских праздниках казанцам пообещали 20-градусную жару

Правда, в столице Татарстана прогнозируют и дожди
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Температура воздуха порадует казанцев.Температура воздуха порадует казанцев.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
Изменить размер текста:

В Казани после нескольких пасмурных дней наконец установится теплая погода. По данным заведующего кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета, профессора Юрия Переведенцева, температура воздуха повысится до 20 градусов.

- Погода до 1 мая будет определяться «гребнем» арктического антициклона. В понедельник и вторник - достаточно холодно, всего 8-9 градусов тепла днем, ночью возможны заморозки. Начиная с 1 мая погода начнет меняться и постепенно вступит в климатическую норму, - пояснил Переведенцев.

В день, когда отмечается Праздник весны и труда, погода обещает быть достаточно комфортной. В столице Татарстана ожидается переменная облачность, без осадков, температура в дневные часы достигнет 13 градусов тепла. 2 мая воздух прогреется до 20 градусов, но пойдут дожди.

- Со 2 мая начнутся дожди, они очень нужны сейчас. В предыдущем месяце был «недобор» по осадкам, – констатировал метеоролог.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В результате столкновения двух ВАЗов в Ульяновске пострадала одиннадцатиклассница
В Нижнекамске мужчина во время пьянки травмировал глаз собутыльнику
Из Казани начнет курсировать автобус в Тюлячи
Лучшие бадминтонисты России разыграют в Казани кубок страны
4 мая в Ульяновске стартует сезон фонтанов
В Татарстане сгорела школа
В Татарстане стартовала летняя навигация по Волге и Каме
В Йошкар-Оле построят новый детский сад на месте старого
Во время чемпионата WorldSkills-2019 в Казани пройдет международный саммит министров
В Чувашии спасли экстремала, упавшего в Волгу
30 апреля ряд домов в шести районах Казани на день оставят без света
ВТБ развивает сотрудничество с ГК «Росатом»
В Чувашии рыбак ушел ночью в лес и пропал
Стало известно, как в Набережных Челнах на майские праздники 2019 будут работать поликлиники