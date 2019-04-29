В Татарстане охотник выстрелил себе в ногу и погиб
В прошедшую субботу в Алексеевском районе Татарстана 36-летний казанец охотился на гусей и погиб. По данному факту начата доследственная проверка.
Так, по предварительным данным, охотник выстрелил в птицу и попал. Он побежал за раненным гусем и случайно выстрелил себе в ногу. Другие охотники решили ему помочь и отвезли на машине в больницу. Вот только по дороге мужчина скончался от потери крови.
- В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в следственном комитете Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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