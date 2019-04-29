2019-04-29T17:40:20+03:00
Общество

В Казани субсидии на покупку жилья получили 14 ветеранов Великой Отечественной войны

В квартирах же других участников войны был проведен ремонт
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: kzn.ruФото: kzn.ru
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29 апреля на совещании «деловой понедельник» в мэрии Казани начальник городского управления культуры Азат Абзалов сообщил, что на сегодня в столице Татарстана 14 ветеранов Великой Отечественной войны получили субсидии на покупку жилья.

Также в течение этого года в двух квартирах одиноко проживающих участников войны был проведен ремонт, который до конца 2019-го должны проделать еще в 15 квартирах.

Всего на данный момент в Казани проживают 11 080 ветеранов, инвалидов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, а также членов семей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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