2019-04-29T16:42:06+03:00
Общество

Более 9 миллионов рублей выделят на возвращение 450 соотечественников в Татарстан

Программа рассчитана до 2021 года
Наиля ГАЛИМОВА
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До 2021 года в республику планируют переселить 450 соотечественников.До 2021 года в республику планируют переселить 450 соотечественников.Фото: Алина НИЗАМОВА
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В Татарстане на республиканскую программу добровольного переселения соотечественников, проживающих за рубежом, выделят 9,1 миллиона рублей. Соответствующее постановление подписано премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

Программа рассчитана до 2021 года. Начиная с 2019-го, каждый год на нее будет выделяться по 3 миллиона 17 тысяч 600 рублей. Общий объем финансирования – 9,1 миллиона рублей, из которых 3,8 миллиона выделят из бюджета Татарстана и 5,3 миллиона — из федеральной казны. В документе также отмечается, что объемы финансирования могут ежегодно уточняться.

Всего до 2021 года в республику планируют переселить 450 соотечественников: 150 участников программы и 300 членов их семей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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