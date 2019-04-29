Более 9 миллионов рублей выделят на возвращение 450 соотечественников в Татарстан

СЕГОДНЯ 16:42 2019-04-29T16:42:06+03:00

До 2021 года в республику планируют переселить 450 соотечественников. Фото: Алина НИЗАМОВА

Изменить размер текста: A A

В Татарстане на республиканскую программу добровольного переселения соотечественников, проживающих за рубежом, выделят 9,1 миллиона рублей. Соответствующее постановление подписано премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

Программа рассчитана до 2021 года. Начиная с 2019-го, каждый год на нее будет выделяться по 3 миллиона 17 тысяч 600 рублей. Общий объем финансирования – 9,1 миллиона рублей, из которых 3,8 миллиона выделят из бюджета Татарстана и 5,3 миллиона — из федеральной казны. В документе также отмечается, что объемы финансирования могут ежегодно уточняться.

Всего до 2021 года в республику планируют переселить 450 соотечественников: 150 участников программы и 300 членов их семей.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU