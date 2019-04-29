4 года строгого режима: в Чебоксарах вынесли приговор напавшему с бутылкой на владельца кафе
44-летнего жителя Чебоксар признали виновным в «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия».
Судом было установлено, что вечером 7 июля прошлого года в Юго-Западном районе столицы Чувашии в одном из кафе между его владельцем и посетителем произошел конфликт.
При этом последний задумал отомстить бизнесмену. Он дождался его на улице и ударил по голове стеклянной бутылкой с пивом. Емкость разбилась, а потерпевший, несмотря на полученную травму, смог обезвредить и задержать напавшего. Он удерживал его до приезда полицейских.
- В итоге суд приговорил мужчину к 4 годам колонии строгого режима, - сообщили в следственном комитете Чувашии.
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ИСТОЧНИК KP.RU