2019-04-29T17:01:54+03:00
Общество

«Тотальный диктант-2019» в Татарстане: «Человек – это звучит город» и другие ошибки

В республике его написали 6 005 человек
Олег ЛУГОВОЙ
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В Татарстане участники акции могли проверить свои знания на 91 площадке.В Татарстане участники акции могли проверить свои знания на 91 площадке.Фото: Влад КОМЯКОВ
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На пресс-конференции председатель Республиканского экспертного совета учителей русского языка и филологов акции «Тотальный диктант» в Татарстане Ирина Александровская рассказала об итогах акции 2019 года.

Так, по ее словам, в этот раз диктант в республике написали 6 005 человека (в 2018-ом 4 001 человек), в том числе и 2 643 в Казани. Участники акции могли проверить свои знания на 91 площадке.

В итоге, без единой ошибки тотальный диктант-2019 смогли написать 7,2% участников (в прошлом году 7%).

Также Александровская рассказала о самой смешной и типичных ошибках, которые допустили пишущие под диктовку.

Оказалось, что у татарстанцев больше всего сложностей возникло со словом «апостол». Его писали по-разному: «опостол», «апосталл» и даже «аппостал». Возникали проблемы и со словом «пьеса», которому некоторые зачем-то добавляли еще одну букву «с». Ошибались также со словом «пессимистический», путая «е» и «и». А один участник акции и вовсе написал вместо «Человек – это звучит гордо» - «Человек – это звучит город».

ИСТОЧНИК KP.RU

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