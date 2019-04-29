1 мая в Набережных Челнах ликвидируют четыре трамвайных маршрута

СЕГОДНЯ 15:56 2019-04-29T15:56:20+03:00

В тот же день в эксплуатацию будут введены трамваи №12 и 12А

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Стало известно, что 1 мая в Набережных Челнах перестанут курсировать трамваи маршрутов №№14, 15, 16 и 17. Об этом официально сообщила пресс-служба ООО «Электротранспорт».

Взамен ликвидированным маршрутам в городе будут действовать новые – №12 и 12А.

Так, трамвай №12 будет курсировать по маршруту: Автомеханический техникум имени Васильева - проспект Мусы Джалиля – проспект Набережночелнинский – улица Низаметдинова - проспект Казанский - улица Машиностроительная - проспект Раиса Беляева - проспект Сююмбике - проспект Вахитова - Управление ГИБДД.

Трамвай №12А будет ходить по тому же маршруту, но с одним отличием - после проспекта Вахитова он пойдет к Прессово-рамному заводу.

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ИСТОЧНИК KP.RU