1 мая в Набережных Челнах ликвидируют четыре трамвайных маршрута
Стало известно, что 1 мая в Набережных Челнах перестанут курсировать трамваи маршрутов №№14, 15, 16 и 17. Об этом официально сообщила пресс-служба ООО «Электротранспорт».
Взамен ликвидированным маршрутам в городе будут действовать новые – №12 и 12А.
Так, трамвай №12 будет курсировать по маршруту: Автомеханический техникум имени Васильева - проспект Мусы Джалиля – проспект Набережночелнинский – улица Низаметдинова - проспект Казанский - улица Машиностроительная - проспект Раиса Беляева - проспект Сююмбике - проспект Вахитова - Управление ГИБДД.
Трамвай №12А будет ходить по тому же маршруту, но с одним отличием - после проспекта Вахитова он пойдет к Прессово-рамному заводу.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU