30 апреля ряд домов в шести районах Казани на день оставят без света

СЕГОДНЯ 19:01 2019-04-29T19:01:01+03:00

Отключение электричества связано с плановым ремонтом и техобслуживанием на сетях

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Так, с 8.00 до 17.00 свет пропадет в Авиастроительном районе: ул.Беломорская, 8/18, ул.Лукина, 48, ул.Академика Павлова, 23, 25, 25а, 50, ул.Шоссейная, 68-120.

С 9.00 до 17.00 его не будет в Вахитовском районе: ул.Демьяна Бедного, 9, 42, ул.Латипова, 66, 68, 70, 72, 74, ул.Мало-Пугачевская, 77, 79, 91, ул.Нахимова, 2, 8, 7, 10, 11, 12, 13, ул.Хороводная, 45, 47, 49, 53, 57, 59, 60, 62, 64, 66, 70, по 14, 17, 16, 18, 22, 24, 39.

С 8.00 до 17.00 обесточат дома Кировского района: ул.Глубинная, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ул.Звенигородская, 30, 32, 32б, 34, 34а, 36, 38, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 75а, 76, 76/16, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 91а, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 100а, 106а, ул.Криворожская, 2, 4, 4а, 6, 7, 8, 10, 10а, 14, 16, 16а, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, ул.Международная, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58а, 58б, 59, 60, 61, 62а, 63, 63а, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74а, 76, 78, 80, 84, 115, 117, ул.Новороссийская, 16, 51а, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 71а, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 81, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 104а, 105, 106а, 107, 107а, 109, 109а, 110, 110а, 112, 114, 120, 122, 124, 126, ул.Ново-Юдинская, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47/11, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72а, 74, 76, ул.Ивана Поддубного, 1, 1а, 1б, 1в, 1д, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28/14, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 72, ул.Софийская, 3, 8, 9, 10, 16, 18, 28, ул.Туристическая, 1/2, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32/2, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43а, 44, 45, ул.Уссурийская, 24, 25, 25б, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32/29, 33а, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.

С 9.00 до 18.00 отключат дома в Ново-Савиновском районе на улице Академика Лаврентьева.

С 8.00 до 17.00 электричества не будет в Приволжском районе по улицам: 2-я Зеленая, 2-я Центральная, 3-я Зеленая, Атнинская, Мира, Рассветная, Солнечная, Центральная, а также в домах №№3а, 13, 13а по ул.Техническая.

С 9.00 до 18.00 свет пропадет в Советском районе по адресам: ул.Даурская, 36, 38, 38б, 40, ул.Карбышева, 7, 36/2, ул.Латышских Стрелков, 2а, 3, проспект Победы, 100, Сибирский тракт, 31, 31а, 31б, 33. Электричество будет отключено также в домах по улицам Мухамедьярова и Умырзая поселка Самосырово. В поселке Новая Сосновка дома обесточат по улицам Басыровой, Бирюсовая, Джамала Валиди, Джалиловцев, Зеленая, Кленовая, Молодежная, Нагорная, Габдрахмана Рафикова и на территории садов «Любитель природы».

ИСТОЧНИК KP.RU